Придумать условный знак для передачи информации нарисовать на флажках 3 класс окружающий мир

Окружающий мир
Придумать условный знак для передачи информации нарисовать на флажках 3 класс окружающий мир
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот пример удачи тебе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Велосипедист ехал из деревни в город 4 часа со скоростью 16 км/ч На обратном пути о?? ехал со скоростью 12 км/ч Расстояние между городом и дер...
Ответить
Русский язык
《Помогите прошу в низу фотография》
Ответить
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 492 км, одновременно на встречу друг дру??у выехали два поезда. Скорость одного 60 км/ч, а другого-63 км...
Ответить
Математика
Было 40 м провода. израсходовали 15 м и 9 м. сколько осталось?
Ответить
Алгебра
127+985+2765+12 срочно посчитайте, нужно
Ответить