Из двух городов, расстояние между которыми 492 км, одновременно на встречу друг дру??у выехали два поезда. Скорость одного 60 км/ч. Через сколько время они встретятся? Какое расстояние проедет каждый поезд?
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 492 км, одновременно на встречу друг дру??у выехали два поезда. Скорость одного 60 км/ч. Через сколько время они встретятся? Какое расстояние проедет каждый поезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V₁ = 60 км/ч Скорость сближения поездов: v₂ = 63 км/ч v = v₁ + v₂ = 60 + 63 = 123 (км/ч) S = 492 км Время до встречи: ------------------- t = S/v = 492 : 123 = 4 (ч) t - ? Расстояние, которое прошел до встречи S₁ - ?, S₂ - ? первый поезд: S₁ = 60 * 4 = 240 (км) Расстояние, которое прошел до встречи второй поезд: S₂ = 63 * 4 = 252 (км) Ответ: 4 ч: 240 км; 252 км.
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