Из двух городов, расстояние между которыми 492 км, одновременно на встречу друг дру??у выехали два поезда. Скорость одного 60 км/ч. Через сколько время они встретятся? Какое расстояние проедет каждый поезд?

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 492 км, одновременно на встречу друг дру??у выехали два поезда. Скорость одного 60 км/ч. Через сколько время они встретятся? Какое расстояние проедет каждый поезд?

Автор: Гость