Решите плизззз у андрюши в коллекции 123 почтовой марки а у Алеши в 3 раза меньше .На сколько марок у Андрюши больше чем У алеши

Химия
Решите плизззз у андрюши в коллекции 123 почтовой марки а у Алеши в 3 раза меньше .На сколько марок у Андрюши больше чем У алеши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 82 марки больше  123 делим на 3 получаем 41 и 123 минус 41 получаем 82 марки 
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