Решите плизззз у андрюши в коллекции 123 почтовой марки а у Алеши в 3 раза меньше .На сколько марок у Андрюши больше чем У алеши

Химия

Решите плизззз у андрюши в коллекции 123 почтовой марки а у Алеши в 3 раза меньше .На сколько марок у Андрюши больше чем У алеши

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