Привет ребята !!!!!!! Как отличаются бактерии

Английский язык
Привет ребята !!!!!!! Как отличаются бактерии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бактерии - одноклеточный микроорганизм  растение - растительный организм со всеми атрибутами, свойстенными для растния  бактерии - прокариоты, - у них в клетках нет оформленного ядра!! ! растения - эукариоты  Главное отличие прокариот и эукариот  У прокариот нет ядра, кольцевая ДНК (кольцевая хромосома) расположена прямо в цитоплазме (этот участок цитоплазмы называется нуклеоид) .  У эукариот есть оформленное ядро (наследственная информация [ДНК] отделена от цитоплазмы ядерной оболочкой) . 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как у метрафанушки проходят уроки?
Ответить
Биология
Помогите с выводом, по биологии пожалуйста
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста 20 слов повелительного наклонения с мягким знаком на конце
Ответить
Русский язык
Прочитай область Об объясни почему слово родина написано в тексте с прописной буквы Спиши
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему "Классическая поэзия помогает нам жить".
Ответить