Привет ребята !!!!!!! Как отличаются бактерии

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Бактерии - одноклеточный микроорганизм растение - растительный организм со всеми атрибутами, свойстенными для растния бактерии - прокариоты, - у них в клетках нет оформленного ядра!! ! растения - эукариоты Главное отличие прокариот и эукариот У прокариот нет ядра, кольцевая ДНК (кольцевая хромосома) расположена прямо в цитоплазме (этот участок цитоплазмы называется нуклеоид) . У эукариот есть оформленное ядро (наследственная информация [ДНК] отделена от цитоплазмы ядерной оболочкой) .