Сочинение на тему "Классическая поэзия помогает нам жить".
Русский язык
Сочинение на тему "Классическая поэзия помогает нам жить".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План 1. Литература в жизни человека. 2. Хорошие стихи – это тайна. а) Нужна ли поэзия? б) «Любовь прекрасна и грустна». 3. Значение поэзии для человека. Когда поэзия есть, она может некоторыми не замечаться, но когда ее нет, люди задыхаются. Е. Винокуров Книги окружают нас с детства. Но в наше время интерес к литературе, к сожалению, падает. Чтение книг заменяет компьютер, телевизор. Тем не менее, без книг трудно представить нашу жизнь. Чаще всего, если человек любит читать, то читает он прозу. Одни любят фантастику и детективы, другие – исторические и любовные романы. Среди читающих людей есть и любители поэзии, потому что без поэзии прожить невозможно. У человека может и не быть любимого поэта, но у каждого есть стихотворение, которое не оставило его равнодушным. Хорошие стихи – всегда тайна. Стихотворения можно, а иногда и нужно анализировать. Зачастую поэтические строки с первого раза понять сложно. Чтобы понять стихотворение, нужно многое увидеть и услышать. Ведь мы, имея зрение, многое не замечаем; мы слышим, но не всегда вникаем в смысл сказанного. Иногда бывает так, что, прочитав стихотворение, как бы испытываешь удивление: ты увидел то, на что раньше не обращал внимания. Ведь заметил же Ф. Тютчев: Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора – Весь день стоит как бы хрустальный, И лучезарны вечера. Нередко возникает вопрос: «А для чего нужна поэзия?» Наверное, прежде всего для того, чтобы обогатить человека эмоционально. Поэзия – это жизнь, это мечта и, конечно же, это любовь. Не зря же у всех поэтов есть прекрасные стихи о любви. Двадцать первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле. Сочинил же какой то бездельник, Что бывает любовь на земле. Так писала Анна Ахматова. А Александр Пушкин любимую женщину называет «гением чистой красоты». Он напоминает о том, что красотой нужно дорожить, оберегать ее от «шумной суеты», не забывать даже в несчастье. Любовь – это то, без чего человек жить не может, а любовь не может жить без поэзии. Любовь прекрасна и грустна. И все на свете ясно – Грустна для третьего она, А для двоих прекрасна. Конечно, ничего бы не случилось, если бы не было стихотворений. Мир бы не рухнул, но был бы беднее в духовном плане. Иногда мы просто не замечаем, что поэзия всегда рядом с нами. Как не замечаем того, к чему привыкли. Поэзия – удивительная вещь. Она заставляет нас по новому смотреть на мир. Она дает возможность выразить чувства, которые накопились в сердце. Поэзия возвышает нас над миром повседневности, будничности и обогащает духовно. Она помогает нам быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Света загадала трехзначное число. Все его цифры четные. Первая цифра меньше второ??, вторая меньше третьей, а сумма всех трех цифр равна 14. Какое ...