Сочинение на тему "Классическая поэзия помогает нам жить".

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План 1. Литература в жизни человека. 2. Хорошие стихи – это тайна. а) Нужна ли поэзия? б) «Любовь прекрасна и грустна». 3. Значение поэзии для человека. Когда поэзия есть, она может некоторыми не замечаться, но когда ее нет, люди задыхаются. Е. Винокуров Книги окружают нас с детства. Но в наше время интерес к литературе, к сожалению, падает. Чтение книг заменяет компьютер, телевизор. Тем не менее, без книг трудно представить нашу жизнь. Чаще всего, если человек любит читать, то читает он прозу. Одни любят фантастику и детективы, другие – исторические и любовные романы. Среди читающих людей есть и любители поэзии, потому что без поэзии прожить невозможно. У человека может и не быть любимого поэта, но у каждого есть стихотворение, которое не оставило его равнодушным. Хорошие стихи – всегда тайна. Стихотворения можно, а иногда и нужно анализировать. Зачастую поэтические строки с первого раза понять сложно. Чтобы понять стихотворение, нужно многое увидеть и услышать. Ведь мы, имея зрение, многое не замечаем; мы слышим, но не всегда вникаем в смысл сказанного. Иногда бывает так, что, прочитав стихотворение, как бы испытываешь удивление: ты увидел то, на что раньше не обращал внимания. Ведь заметил же Ф. Тютчев: Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора – Весь день стоит как бы хрустальный, И лучезарны вечера. Нередко возникает вопрос: «А для чего нужна поэзия?» Наверное, прежде всего для того, чтобы обогатить человека эмоционально. Поэзия – это жизнь, это мечта и, конечно же, это любовь. Не зря же у всех поэтов есть прекрасные стихи о любви. Двадцать первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле. Сочинил же какой то бездельник, Что бывает любовь на земле. Так писала Анна Ахматова. А Александр Пушкин любимую женщину называет «гением чистой красоты». Он напоминает о том, что красотой нужно дорожить, оберегать ее от «шумной суеты», не забывать даже в несчастье. Любовь – это то, без чего человек жить не может, а любовь не может жить без поэзии. Любовь прекрасна и грустна. И все на свете ясно – Грустна для третьего она, А для двоих прекрасна. Конечно, ничего бы не случилось, если бы не было стихотворений. Мир бы не рухнул, но был бы беднее в духовном плане. Иногда мы просто не замечаем, что поэзия всегда рядом с нами. Как не замечаем того, к чему привыкли. Поэзия – удивительная вещь. Она заставляет нас по новому смотреть на мир. Она дает возможность выразить чувства, которые накопились в сердце. Поэзия возвышает нас над миром повседневности, будничности и обогащает духовно. Она помогает нам быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее.