Как связаны между собой понятия "мораль" и "человечность"?
Обществознание
Как связаны между собой понятия "мораль" и "человечность"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между этими понятиями тесная связь, можно сказать, что они в каком-то смысле синонимы. Ведь мораль - это принятые в представления о хорошем и плохом, а также совокупность норм поведения, которые вытекают из представление о добре и зле. А человечность - в первую очередь это моральное качество.
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