Напишите интересные факты о гормонах

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Гормоном называют активно биологическое вещество. 2. В человеческом организме есть несколько желез, которые осуществляют выработку гормонов. 3. Определенную генетическую информацию несет в себе каждый гормон в человеческом организме. 4. Гипоталамус одновременно осуществляет производство гормонов и контролирует секрецию других желез. 5. Гормоны адреналина выделяются надпочечниками. 6. Адреналин обеспечивает нормальную работу кровеносной системы. 7. За усвоение организмом сахара отвечает гормон инсулин. 8. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин. 9. Сахарный диабет возникает в результате нарушения выработки в организме инсулина. 10. Тестостерон — это мужской гормон, который ассоциируется с агрессивным поведением, энергией и мужской силой.