Нужно ли ставить запятую в этом предложении : Книги сопровождают меня на протяжен??и всего жизненного пути и я общаюсь с ними всегда и везде .

Русский язык

Нужно ли ставить запятую в этом предложении : Книги сопровождают меня на протяжен??и всего жизненного пути и я общаюсь с ними всегда и везде .

Автор: Гость