Нужно ли ставить запятую в этом предложении : Книги сопровождают меня на протяжен??и всего жизненного пути и я общаюсь с ними всегда и везде .
Русский язык
Нужно ли ставить запятую в этом предложении : Книги сопровождают меня на протяжен??и всего жизненного пути и я общаюсь с ними всегда и везде .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да нужно потому что это двусоставное предложение
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