Решите уравнения 0,6х-4=-2,8.помогите пожалуста
Математика
Решите уравнения 0,6х-4=-2,8.помогите пожалуста
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Гость:
Ответ:11 наверное . я просто плохо это знаю
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