Выполните действия: а) |+6|+|+7| в). |-6|+|+7| б). |-9|+|-8| г). |+8|+|+9| 223 а)|-9|-|-6| в)|-20|-6| б)|-5|-|+3| г)|-17|-|-8| Заранее благодарна
Математика
Выполните действия: а) |+6|+|+7| в). |-6|+|+7| б). |-9|+|-8| г). |+8|+|+9| 223 а)|-9|-|-6| в)|-20|-6| б)|-5|-|+3| г)|-17|-|-8| Заранее благодарна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 13 в) 13 б) 17 г)17 а) 3 в) 14 б) 2 г) 9
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Нужно ли ставить запятую в этом предложении : Книги сопровождают меня на протяжен??и всего жизненного пути и я общаюсь с ними всегда и везде .
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