Против кого был направлен красный терор
История
Против кого был направлен красный терор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Против социальных групп, провозглашённых классовыми врагами, а также против лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности.
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