Против кого был направлен красный терор

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Против кого был направлен красный терор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Против социальных групп, провозглашённых классовыми врагами, а также против лиц, обвинявшихся в  контрреволюционной деятельности.
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