Как у метрафанушки проходят уроки?

Литература
Как у метрафанушки проходят уроки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В форме "свободного посещения" ученика, он мог заниматься когда хотел. Поэтому учителя часто тратили время зря приходя в дом Простаковых. С учителями Митрофан груб "крыса горнизонная" - так обращается он к своему учителю математики, Циферкину. С "Часословом" дела обстоят так же плохо, ученик мямлит одно и тоже, не желая продвигаться дальше. "Он ничего не перенял" - открыто говорит Циферкин, Стародуму.
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