Прочитай область Об объясни почему слово родина написано в тексте с прописной буквы Спиши
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Прочитай область Об объясни почему слово родина написано в тексте с прописной буквы Спиши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово Родина может писаться как с прописной, так и с заглавной буквы. Смотря что она означает в данном предложении. Если речь идет о нашем государстве Российская Федерация, то пишется с большой буквы. А если человек рассказывает о месте, где он побывал, о родных, о родном селе, о место где он родился, то в этом случае мы пишем с маленькой буквы.
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