Прочитай выразительно Определи виды предложения по цели высказывание.

Русский язык
Прочитай выразительно Определи виды предложения по цели высказывание.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут 2 предложения. Только 2. 1 предложение - вопросительное 2 предложение - повествовательное
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