Выписать из любого художественного текста 10 простых предложений с причастным оборотом
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Выписать из любого художественного текста 10 простых предложений с причастным оборотом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лед,неокрепший на речке студеной ,словно как тоющий сахар, лежит .По степи, не успевшей остыть за ночь,уже тянет опять теплый ветер.Му-му,от роду не бывавшая в таких покоях, очень испугалась.Дом стоял среди степи ,не чем не огороженный.
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