Выписать из любого художественного текста 10 простых предложений с причастным оборотом

Гость: Гость:

Лед,неокрепший на речке студеной ,словно как тоющий сахар, лежит .По степи, не успевшей остыть за ночь,уже тянет опять теплый ветер.Му-му,от роду не бывавшая в таких покоях, очень испугалась.Дом стоял среди степи ,не чем не огороженный.