Групповое снаряжение для зимнего похода
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Групповое снаряжение для зимнего похода
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Рюкзак, палатка, спальник, коврики, миска, кружка, нож, лыжная маска, накидка на рюкзак, пластиковая бутылка 1-1,5 л., термос, фонарик, бахилы и гамаши, лыжи, треккинговые палочки, аптечка, средства гигиены, туалетная бумага, фотоаппарат, документы, телефон, фотоаппарат.
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