Помогите подобрать цитаты, которые охарактеризуют Зёлкина из пьессы "Хто смяецца апошнім " Кандрата Крапивы.
Литература
Помогите подобрать цитаты, которые охарактеризуют Зёлкина из пьессы "Хто смяецца апошнім " Кандрата Крапивы.
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Гость:
Хто смяецца апошним кандрата крапивы
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