Помогите подобрать цитаты, которые охарактеризуют Зёлкина из пьессы "Хто смяецца апошнім " Кандрата Крапивы.

Литература
Помогите подобрать цитаты, которые охарактеризуют Зёлкина из пьессы "Хто смяецца апошнім " Кандрата Крапивы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хто смяецца апошним кандрата крапивы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Звуко буквеный разбор слова железо
Ответить
Немецкий язык
Что такое Die landschaften sind malerisch
Ответить
Окружающий мир
Групповое снаряжение для зимнего похода
Ответить
Математика
Назовите слагаемые и используя законы арифметических действий вычтслите знасение выражения 71+29-54-6; -57+17+40-6
Ответить
Другие предметы
Помогите пж по татарскому 93, 94
Ответить