1;2;3;4=3 нужно поставить знаки чтобы получилось 3
Математика
1;2;3;4=3 нужно поставить знаки чтобы получилось 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+2*3-4=3 ..................................
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