В каком слове 2 приставки корень и окончание?

Русский язык
В каком слове 2 приставки корень и окончание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разуверие- 2 приставки, корень вер, окончание ие
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