В каком слове 2 приставки корень и окончание?
Русский язык
В каком слове 2 приставки корень и окончание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разуверие- 2 приставки, корень вер, окончание ие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите. Прочитайте . Соедините линиями синонимы а потом антонимы .составьте и запишите предложение с каждым словом любой пары синонимов и антонимов
Английский язык
Add the names for people living in different countries to the list in you Workbook НЕ ПЕРЕВОД, А ОТВЕТ!!! ПЛИЗ СРОЧНО