Переведите на русский язык)) ПОЖАЛУЙСТА!! Срочно!!

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Питер Паркер - тихий подросток. Он живет в маленьком доме в городе Нью-Йорк вместе со своей тетёй Мэри. У Питера мало друзей. Его лучшая подруга, Мэри Джейн, живет по соседству. Однажды, в научной лаборатории его укусил паук. И теперь у него есть суперспособности! Он сильный, быстрый и умеет карабкаться по стенам прямо как паук! Люди любят его, но его враг, злой Зеленый Гоблин, позади него. Сможет ли Человек-Паук остановить его? Смотрите этот бриллиантовый фильм и выясните!