Аэростат поднимается с Земли с ускорением 2 м/с`2 вертикально вверх без начальной скорости. Через 20 с после начала движения из него выпал предмет. Определите, на какой наибольшей высоте относительно Земли побывал предмет. Пра...

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Спустя время t аэростат достигнет высоты: h1 = (a*t^2) / 2. При этом выпавший предмет имеет относительно земли такую же скорость, как и сам аэростат, тоже направленную вертикально вверх. v1 = a*t, Поэтому можно сказать, что предмет брошен вверх с высоты аэростата с начальной скоростью v1. И предмет поднимется на дополнительную высоту h2 = (v1^2)/(2*g) = ((a*t)^2)/(2*g). А общая, она же максимальная высота для предмета рассчитываетс так: h = h1+h2 = ((a*t^2)/2)*(1+a/g) = 480 м.