Самое верхнее задание????:((((() =

Русский язык
Самое верхнее задание????:((((() =
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Гость:
1. Снегирь 2. Гусь 3. Дятел
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