Английский язык

Закончите предложения вставте в пропущенное some или any 2 Let's go out and have _____ fun. 3 Have you got _____ cola in the fridge? 4 I want to buy ____ new trainers. 5 I never have_____ luck with the lottery. 6 There aren't ____ pens that work in this house

Автор: Гость