Помогите решить задачу!!СРОЧНО!!! Диагонали четырёхугольника ABCD, AC и BD пересекают??я в точке О так,что OC=5 cм, OB=6 cм, OA=15 см, OD=18см. Докажите,что в четырехугольнике ABCD BC\\AD и найдите отношение площадей треугольн...
Геометрия
Помогите решить задачу!!СРОЧНО!!! Диагонали четырёхугольника ABCD, AC и BD пересекают??я в точке О так,что OC=5 cм, OB=6 cм, OA=15 см, OD=18см. Докажите,что в четырехугольнике ABCD BC\\AD и найдите отношение площадей треугольника AOD и BOC
Ответ(ы):
Гость:
У подобных треугольников соответствующие углы равны, значит угол ВСО равен углу DAO. А так как эти углы являются накрест лежащими, то из их равенства следует параллельность ВС и AD.
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