Помогите решить задачу уравнением и еще разными способами

Гость: Гость:

Поезд 1= 82км/ч и Поезд 2=75км/ч -- в одном направлении и выехали одновременно; Время 3ч=Км?=Хкм; ________________________________ 1способ) Х= (82*3)-(75*3); Х=246- 225; Х=21; через 3 часа будет между ними 21км; _______________________________ 2способ) Х=(82-75)*3; Х=7*3; Х=21; ___________Ответ: через 3часа между поездами будет 21км. ____________________________ Теперь без Х; 1)82-75=7км/ч будет разница скоростей, 1поезд едет на 7км в час быстрее; 2)7*3=21км будет между поездами через 3 часа; первый поезд впереди на 21км будет; или 1выражением (82-75)*3=21км; ____________________________________ или 1)82*3=246км 1проедет за 3часа; 2)75*3=225км 2проедет за 3 часа; 3) 246-225=21км разница между поездами будет; или 1выражением (82*3)-(75*3)=246-225=21км