Помогите решить задачу уравнением из котлована нужно вывести 1200 тонн земли работ??ет 5 семитонных и 4 пятитонных самосвала каждая машина за день сделала 15 рейсов закончена ли вся работа если нет Сколько Земли осталось вывезти
Математика
Помогите решить задачу уравнением из котлована нужно вывести 1200 тонн земли работ??ет 5 семитонных и 4 пятитонных самосвала каждая машина за день сделала 15 рейсов закончена ли вся работа если нет Сколько Земли осталось вывезти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражение: 1200 - (5 * 7 + 4 * 5) * 15 = 375 1) 5 * 7 = 35 (т) - вывезут 5 семитонных самосвалов за 1 рейс; 2) 4 * 5 = 20 (т) - вывезут 4 пятитонных самосвалов за 1 рейс; 3) 35 + 20 = 55 (т) - вывезут вместе за 1 рейс; 4) 55 * 15 = 825 (т) - вывезут вместе за 15 рейсов; 5) 1200 - 825 = 375 (т) - останется вывезти. Ответ: за 15 рейсов вся работа не закончится, останется вывезти 375 тонн земли.
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