Помогите решить задачу уравнением из котлована нужно вывести 1200 тонн земли работ??ет 5 семитонных и 4 пятитонных самосвала каждая машина за день сделала 15 рейсов закончена ли вся работа если нет Сколько Земли осталось вывезти

Гость: Гость:

Выражение: 1200 - (5 * 7 + 4 * 5) * 15 = 375 1) 5 * 7 = 35 (т) - вывезут 5 семитонных самосвалов за 1 рейс; 2) 4 * 5 = 20 (т) - вывезут 4 пятитонных самосвалов за 1 рейс; 3) 35 + 20 = 55 (т) - вывезут вместе за 1 рейс; 4) 55 * 15 = 825 (т) - вывезут вместе за 15 рейсов; 5) 1200 - 825 = 375 (т) - останется вывезти. Ответ: за 15 рейсов вся работа не закончится, останется вывезти 375 тонн земли.