Помогите решить задачу. вертолет пролетает 840 км за 3 часа, а автомобиль проходит э??о же расстояние за 7 часов. чья скорость больше и на сколько?

Математика
Помогите решить задачу. вертолет пролетает 840 км за 3 часа, а автомобиль проходит э??о же расстояние за 7 часов. чья скорость больше и на сколько?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840 : 3 = 280 км/ч  (самолет) 840 : 70 = 120 км/ч (машина) 280-120= 160 (Разница)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Have we got a /any/some onions
Ответить
Русский язык
Определите способ словообразования имен прилагательных. Запишите по образцу. ОБРАЗЕЦ: безлесный-лес (приставочно-суффиксальный способ) Заокеанс...
Ответить
Русский язык
Запиши четыре словосочетание на слетел
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите прошу
Ответить
Английский язык
Исправьте ошибки в тексте по английскому) The game ended. Bears are a strong team and the Tigers had no chance to win. Everyone thought that the ...
Ответить