Помогите решить задачу. вертолет пролетает 840 км за 3 часа, а автомобиль проходит э??о же расстояние за 7 часов. чья скорость больше и на сколько?
Математика
Помогите решить задачу. вертолет пролетает 840 км за 3 часа, а автомобиль проходит э??о же расстояние за 7 часов. чья скорость больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840 : 3 = 280 км/ч (самолет) 840 : 70 = 120 км/ч (машина) 280-120= 160 (Разница)
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