Помогите решить задачу. вертолет пролетает 840 км за 3 часа, а автомобиль проходит э??о же расстояние за 7 часов. чья скорость больше и на сколько?

Математика

Помогите решить задачу. вертолет пролетает 840 км за 3 часа, а автомобиль проходит э??о же расстояние за 7 часов. чья скорость больше и на сколько?

Автор: Гость