Определите способ словообразования имен прилагательных. Запишите по образцу. ОБРАЗЕЦ: безлесный-лес (приставочно-суффиксальный способ) Заокеанский,предрассветный,книжный,досрочный,прибрежный,безродный,антинаучный,рукописный,н...

Гость: Гость:

Океан - океанский (суффиксальный способ) - заокеанский (приставочный способ), свет - рассвет (прист) - рассветный (суф) - предрассветный (прист), книга - книжный (суф), срок - срочный (суф) - досрочный (прист), брег(берег) - прибрежный (приставочно-суффиксальный), род - безродный (прист-суф), наука - научный (суф) - антинаучный (прист), рука - рукопись (суф) - рукописный (суф), научно-технический (от слов наука и техника с присоединением суф еск), черноморский (от словосоч черное море с присоединением суф ск)