Вопрос № 8 Учитель написал на листке бумаги буквы.Он покозал листок ученику и спросил сколько он видит букв, "Четыре"ответил ученик.Правильно сказал учитель.Зачем он покозал листок другому ученику и спросил сколоко он видит бук...
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Вопрос № 8 Учитель написал на листке бумаги буквы.Он покозал листок ученику и спросил сколько он видит букв, "Четыре"ответил ученик.Правильно сказал учитель.Зачем он покозал листок другому ученику и спросил сколоко он видит букв."Семь" ответил ученик Правильно сказал учитель.Скалько же букв он нарисовал?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 букв показал учитель ученику
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