У купца было четыре сорокаведерные бочки сока. Часть сока он разлил в 16 бочек по 6,5 ведра. Остаток сока он разлил в бочки по 3,5 ведра. Сколько понадобилась таких бочек?

Математика

У купца было четыре сорокаведерные бочки сока. Часть сока он разлил в 16 бочек по 6,5 ведра. Остаток сока он разлил в бочки по 3,5 ведра. Сколько понадобилась таких бочек?

Автор: Гость