У купца было четыре сорокаведерные бочки сока. Часть сока он разлил в 16 бочек по 6,5 ведра. Остаток сока он разлил в бочки по 3,5 ведра. Сколько понадобилась таких бочек?
Математика
У купца было четыре сорокаведерные бочки сока. Часть сока он разлил в 16 бочек по 6,5 ведра. Остаток сока он разлил в бочки по 3,5 ведра. Сколько понадобилась таких бочек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4х40=160(вёдер) 2) 16х6,5=104(ведра)-в бочках по 6,5 3)140-104=36(вёдер)- остаток 4)36:3,5~10(бочек)-по 3,5 Ответ: примерно 10 бочек
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