Есть ли у граждан обязаности по отношению к государству

Обществознание
Есть ли у граждан обязаности по отношению к государству
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные обязанности гражданина государства перед этим государством делятся на: 1. Личные - а) содержание, воспитание несовершеннолетних, б) уважение чести, достоинства и национальных чувств и качеств человека. 2. Экономические - обязанность об уплате налогов государству. 3. Политические - обязанности соблюдать законы и коституцию, служить и защищать родину 4. Социальные - обязанности учиться и работать 5. Культурные - бережное отношение к памятникам культуры государства 6. Экологические - сбережение природы и предотвращение её загрязнения.
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