Есть ли у граждан обязаности по отношению к государству

Гость: Гость:

Основные обязанности гражданина государства перед этим государством делятся на: 1. Личные - а) содержание, воспитание несовершеннолетних, б) уважение чести, достоинства и национальных чувств и качеств человека. 2. Экономические - обязанность об уплате налогов государству. 3. Политические - обязанности соблюдать законы и коституцию, служить и защищать родину 4. Социальные - обязанности учиться и работать 5. Культурные - бережное отношение к памятникам культуры государства 6. Экологические - сбережение природы и предотвращение её загрязнения.