В арифметической прогрессии a1 = -0.8 и d = 4.найдите a3 a7 a24
Алгебра
В арифметической прогрессии a1 = -0.8 и d = 4.найдите a3 a7 a24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A3=a1+2d= -0,8+2*4=7,2 a7=a1+6d=-0,8+6*4=23,2 a24=a1+23d=-0,8+23*4=91,2
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