Помогите пожалуйста, нужны загадки, вопросы, сказки про Дiе слово. На украинском...(?? ответами)
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Помогите пожалуйста, нужны загадки, вопросы, сказки про Дiе слово. На украинском...(?? ответами)
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Гость:
Мабуть так, надіюсь допомогла)
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