Ахалтекинская порода - это порода кого
Биология
Ахалтекинская порода - это порода кого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ахалтеки́нская ло́шадь, или ахалтеки́нец ( туркм. Ahal-teke aty) — верховая порода лошадей, выведенная на территории современной Туркмении ( Ахал-Теке) предположительно около 5000 лет назад.
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