Реферат на тему: Крым - история России. 5-ый класс

История
Реферат на тему: Крым - история России. 5-ый класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М.............................................. Р
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите найти значения выражения столбиком!!!(*это умножение) 42526:22*16-44+265*37= 33123:11+14530-12303:9=
Ответить
Русский язык
Как называется эта орфограмма в слове тОсковал? мировозЗрение?
Ответить
Обществознание
Представь , что в вашей школе открывается дополнительный набор в 1 класс . Напиши р??кламный текст о своей школе,чтобы родители первоклассников хот...
Ответить
Биология
Строение и функции ядра показать расположения органоидов в клетке
Ответить
Математика
Помогите решить задачу. вертолет пролетает 840 км за 3 часа, а автомобиль проходит э??о же расстояние за 7 часов. чья скорость больше и на сколько?
Ответить