Уже который раз прошу, помогите пожалуйста))

Математика
Уже который раз прошу, помогите пожалуйста))
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