Помогите решить Известно что MBCD- квадрат АD = 16 CМ АМ = 8 СМ НАЙДИ ПЛОЩАТЬ ФИГУР MBCD ?? ABCD
Математика
Помогите решить Известно что MBCD- квадрат АD = 16 CМ АМ = 8 СМ НАЙДИ ПЛОЩАТЬ ФИГУР MBCD ?? ABCD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПлощадьABCD=16*16=256 площадьMBCD=8*8=64
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Вопрос № 8 Учитель написал на листке бумаги буквы.Он покозал листок ученику и спросил сколько он видит букв, "Четыре"ответил ученик.Правильно сказа...
Русский язык
Русский язык