Помогите решить Известно что MBCD- квадрат АD = 16 CМ АМ = 8 СМ НАЙДИ ПЛОЩАТЬ ФИГУР MBCD ?? ABCD

Математика
Помогите решить Известно что MBCD- квадрат АD = 16 CМ АМ = 8 СМ НАЙДИ ПЛОЩАТЬ ФИГУР MBCD ?? ABCD
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПлощадьABCD=16*16=256 площадьMBCD=8*8=64
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