Помогите решить задачу: Во вторник а ателье сшили 11 одинаковых курток, а в среду 13 ??аких же курток. Всего на них израсходовали 72 м. ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней?

Математика

Помогите решить задачу: Во вторник а ателье сшили 11 одинаковых курток, а в среду 13 ??аких же курток. Всего на них израсходовали 72 м. ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней?

Автор: Гость