СРОЧНО!!!! ЗАРАНИЕ спасибооо СРОЧНО!!!! 2. Разложите на множители б) 9-3y+3x-xy 3. Докажите тождество: 2х(2-3х)(3х+2)=8х-18х (в кубе) 4. Представьте в виде произведения: а) 2х(в кубе)+ х(в квадрате) -2х-1 б) 4ab -b( в к...

Алгебра

СРОЧНО!!!! ЗАРАНИЕ спасибооо СРОЧНО!!!! 2. Разложите на множители б) 9-3y+3x-xy 3. Докажите тождество: 2х(2-3х)(3х+2)=8х-18х (в кубе) 4. Представьте в виде произведения: а) 2х(в кубе)+ х(в квадрате) -2х-1 б) 4ab -b( в кубе) -8а( в квадрате) +2ab( в квадрате)

Автор: Гость