СРОЧНО!!!! ЗАРАНИЕ спасибооо СРОЧНО!!!! 2. Разложите на множители б) 9-3y+3x-xy 3. Докажите тождество: 2х(2-3х)(3х+2)=8х-18х (в кубе) 4. Представьте в виде произведения: а) 2х(в кубе)+ х(в квадрате) -2х-1 б) 4ab -b( в к...
Алгебра
СРОЧНО!!!! ЗАРАНИЕ спасибооо СРОЧНО!!!! 2. Разложите на множители б) 9-3y+3x-xy 3. Докажите тождество: 2х(2-3х)(3х+2)=8х-18х (в кубе) 4. Представьте в виде произведения: а) 2х(в кубе)+ х(в квадрате) -2х-1 б) 4ab -b( в кубе) -8а( в квадрате) +2ab( в квадрате)
Ответ(ы):
Гость:
2) =3*(3-y)+x*(3-y)=(3-y)(3+y) 3)2x(4-9x²)=8x-18x³ 8x-18x³=8x-18x³ 4) a) 2x³+x²-2x-1=2x(x²-1)+(x²-1)=(x-1)(x+1)(2x+1) б) =b(4a-b²)-2a(4a-b²)=(4a-b²)(b-2a)
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