Помогите решить задачу : Занятия в музыкальной школе длятся по 30 минут каждое,а пе??емены между ними - по 10 минут . В 14 :00 началось первое занятие . Во сколько закончится третье занятие?

Математика
Помогите решить задачу : Занятия в музыкальной школе длятся по 30 минут каждое,а пе??емены между ними - по 10 минут . В 14 :00 началось первое занятие . Во сколько закончится третье занятие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Занятий 3 по 30 минут, между ними 2 перемены по 10 минут.  В часе 60 минут.
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