Помогите решить задачу : Занятия в музыкальной школе длятся по 30 минут каждое,а пе??емены между ними - по 10 минут . В 14 :00 началось первое занятие . Во сколько закончится третье занятие?

Математика

Помогите решить задачу : Занятия в музыкальной школе длятся по 30 минут каждое,а пе??емены между ними - по 10 минут . В 14 :00 началось первое занятие . Во сколько закончится третье занятие?

Автор: Гость