Разобрать слово как часть речи папа
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Разобрать слово как часть речи папа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. папа- существительное, отвечает на вопрос кто? что?, обозначает предмет. 2. (постоянные признаки) начальная форма-папа, одушевленное, нарицательное, мужской род, 2 склонение (непостоянные признаки) единственное число, именительный падеж 3. в предложении является подлежащим
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