Разобрать слово как часть речи папа

Гость: Гость:

1. папа- существительное, отвечает на вопрос кто? что?, обозначает предмет. 2. (постоянные признаки) начальная форма-папа, одушевленное, нарицательное, мужской род, 2 склонение (непостоянные признаки) единственное число, именительный падеж 3. в предложении является подлежащим