1 класс.Как узнать,сколько в слове слогов? а)по количеству согласных...... б)по количеству гласных
Русский язык
1 класс.Как узнать,сколько в слове слогов? а)по количеству согласных...... б)по количеству гласных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно б!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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