Составить с глаголами предложения , употребив каждый глагол в неопределенной ыор??е и в форме 3 его лица.Трудиться,улыбаться.

Русский язык

Составить с глаголами предложения , употребив каждый глагол в неопределенной ыор??е и в форме 3 его лица.Трудиться,улыбаться.

Автор: Гость