Составить с глаголами предложения , употребив каждый глагол в неопределенной ыор??е и в форме 3 его лица.Трудиться,улыбаться.

Русский язык
Составить с глаголами предложения , употребив каждый глагол в неопределенной ыор??е и в форме 3 его лица.Трудиться,улыбаться.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты трудишься на работе. ты улыбаешься мне
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