Из одного пункта в противоположных направлениях вышли два велосипедиста. Через 3 ??аса расстояние между ними будет 330 км. С какой скоростью ехал первый велосипедист, если первый ехал со скорость 75 км/ч? Помогите, ПОЖАЛУЙСТАА...

Математика
Из одного пункта в противоположных направлениях вышли два велосипедиста. Через 3 ??аса расстояние между ними будет 330 км. С какой скоростью ехал первый велосипедист, если первый ехал со скорость 75 км/ч? Помогите, ПОЖАЛУЙСТАААААААА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 330÷3=110(км/ч) - скорость удаления. 2) 110-75=35(км/ч) Ответ: 35 км/ч скорость | велосипедиста.
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