Из одного пункта в противоположных направлениях вышли два велосипедиста. Через 3 ??аса расстояние между ними будет 330 км. С какой скоростью ехал первый велосипедист, если первый ехал со скорость 75 км/ч? Помогите, ПОЖАЛУЙСТАА...

Математика

Из одного пункта в противоположных направлениях вышли два велосипедиста. Через 3 ??аса расстояние между ними будет 330 км. С какой скоростью ехал первый велосипедист, если первый ехал со скорость 75 км/ч? Помогите, ПОЖАЛУЙСТАААААААА

Автор: Гость