............................................................................................. log 1/2(2x-3) gt; -1

Математика
............................................................................................. log 1/2(2x-3) gt; -1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log1/2(2x-3)>log1/2(2)         ОДЗ   2х-3>0     1/2<0  ⇒ 2x-3<2                             2x>3 2x<5                                                x>1,5 x<2,5 x∈(1,5;2,5)
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