............................................................................................. log 1/2(2x-3) gt; -1
Математика
............................................................................................. log 1/2(2x-3) gt; -1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log1/2(2x-3)>log1/2(2) ОДЗ 2х-3>0 1/2<0 ⇒ 2x-3<2 2x>3 2x<5 x>1,5 x<2,5 x∈(1,5;2,5)
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