Культурные растение доклад 3класс.пшеница.овес.ячмень.
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Культурные растение доклад 3класс.пшеница.овес.ячмень.
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Однолетнее травянистое растение высотой 50—170 см, всегда с голыми узлами.Корень мочковатый.Стебель — соломина 3—6 мм в диаметре, с 2—4 узлами.Листья очерёдные, зелёные или сизые, линейные, влагалищные, шероховатые, 20—45 см длины и 8—30 мм ширины.Цветки мелкие, собраны по 2—3 в колоски, образующие раскидистую, реже однобокую метёлку до 25 см длиной. Колоски средней величины, двух-трёхцветные; цветки только нижние с остью, реже все безостые. Чешуя колоска до 25 мм длиной, немного длиннее цветка. Все цветки в колоске без сочленений; ось колоска голая. Нижняя цветочная чешуя ланцетная, около 20 мм длиной, на верхушке двузубчатая, большей частью голая, при основании с немногими волосками или вся голая; ость немного согнутая, или прямая, или отсутствует. Цветёт в июне — августе.Плод — зерновка.
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