Рассказ уроки францкзкого . какие уроки дала мальчику учительница Лидия Михайлов??а

Гость: Гость:

Какая она – молодая учительница Лидия Михайловна Лидия Михайловна – героиня рассказа Валентина Распутина «Уроки французского». Это молодая учительница, которая очень любит, ценит и уважает детей, а они отвечают ей взаимностью. Как говорит про нее герой рассказа, одиннадцатилетний мальчик, от лица которого ведется повествование, «в лице ее не было жестокости», которая после долгих лет работы в школе появляется в лице каждого педагога. ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА ПРОЯВЛЯЕТ УДИВИТЕЛЬНОЕ БЕСКОРЫСТИЕ И ДУШЕВНУЮ ЩЕДРОСТЬ, ЖЕЛАЯ ПОМОЧЬ ОДИНОКОМУ ГОЛОДНОМУ МАЛЬЧИКУ, КОТОРЫЙ, К ТОМУ ЖЕ, ЕЩЕ И БОЛЕН МАЛОКРОВИЕМ. Она всячески пытается его накормить и помочь ему, однако, гордый ребенок не хочет, чтобы его жалели и сочувствовали ему. И преподавателю приходится проявить незаурядную смекалку и предприимчивость, предложить мальчику заниматься французским дополнительно, а потом начать играть с ним на деньги, чтобы он мог «честно» заработать себе на еду и на молоко. Когда об это узнает директор, Лидию Михайловну увольняют с работы. Но она, даже уехав домой на Кубань, присылает мальчишке в посылке яблоки. Чему научила Лидия Михайловна своего ученика Пошли ли на пользу нашему герою уроки французского, которые давала ему молодая учительница? Улучшил ли он свою лексику и произношение, что вынес он из своих занятий? Да, герой, без сомнения, улучшил свои знания французского языка, ведь он относился к обучению в районной школе со всей ответственностью. Но, как сказал Валентин Распутин, «на самом деле учителя могут научить нас совсем немногому».