Прочитайте доски пилить пилой и вносить дрова колоть хлеб убирать будешь делать если будет Космос летать на Составьте и запишите предложения ставя глаголы из скобок форму 3 лица множественного числа настоящего времени
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Прочитайте доски пилить пилой и вносить дрова колоть хлеб убирать будешь делать если будет Космос летать на Составьте и запишите предложения ставя глаголы из скобок форму 3 лица множественного числа настоящего времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 лицо мн.число, настоящее время: они что делают? Доски (что делают?) пилят пилой и (что делают?) вносят в избу. Дрова (что делают?) колют топором. Хлеб (что делают?) убирают комбайнами. В космос (что делают?) летают на ракете.
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