Помогите написать сочинение на тему принцесса

Гость: Гость:

Если бы я была принцесса.Я бы сделала нашу планету более лучше чем сейчас.Ведь на планете есть много жестоких людей.я бы сделала мир и согласие.У меня был бы красивый дом.И красивые платья.Я бы помогала всем хорошим людям.Думаю принцессы умные и главное красивые.Я юы много хороших дел переделала,что бы людям было хорошо.И главное не забывала бы про себя.Ухаживать за собой.