Помогите написать сочинение на тему принцесса
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Помогите написать сочинение на тему принцесса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я была принцесса.Я бы сделала нашу планету более лучше чем сейчас.Ведь на планете есть много жестоких людей.я бы сделала мир и согласие.У меня был бы красивый дом.И красивые платья.Я бы помогала всем хорошим людям.Думаю принцессы умные и главное красивые.Я юы много хороших дел переделала,что бы людям было хорошо.И главное не забывала бы про себя.Ухаживать за собой.
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