Заряд ядра визначається?
Химия
Заряд ядра визначається?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порядковым номером у лития заряд ядра будет равен 3
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